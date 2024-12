(ВИДЕО) СТРАШАН ПРИЗОР Камион у ударио у резервоар гаса, најмање осморо људи погинуло

Камион са хемикалијама је рано јутрос, око 6.45 сати по локалном времену, ударио у резервоар пун течног нафтног гаса, али и друга возила, након чега је избио велики пожар, преноси "Индија тудеј".

Полиција је навела да је ватра захватила оближњу фабрику и паркирана возила и наставила да се шири, а да је на лице места убрзо дошло више од 30 екипа ватрогасаца и Хитне помоћи.

Међу страдалима су три мушке и једна женска особа, док остали још нису идентификовани.

🔥🇮🇳 Pelo menos 6 pessoas morrem em incêndio após colisão de caminhão na Índia Um grande incêndio eclodiu, na sexta-feira (20), perto de uma bomba de gasolina depois de um caminhão carregado de produtos químicos colidir com um petroleiro com gás natural liquefeito e vários…

Од 41 повређене особе, њих 12 је у критичном стању.

Ауто-пут који спаја Џајпур и Аџмер, где се несрећа догодила, полиција је затворила за саобраћај.

Gas tanker blast kills at least 4 in Indian city of #Jaipur

