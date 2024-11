(ВИДЕО) СТРАВИЧАН ТРЕНУТАК ПАДА АВИОНА У ЛИТВАНИЈИ : Огромна експлозија осветлела небо

На снимцима који круже друштвеним мрежама, види се како се авион припрема за слетање. На небу се виде светла авиона и како полако снижава висину. А онда у једном тренутку само се види стравична експлозија и бљесак који је осветлео небо.

Подсетимо, у паду је страдао један члан посаде, док су преостала три извучена са повредама из летелице и пребачени су у болницу. Авион је клизао неколико стотина метара пре него што је ударио у стамбену зграду.

Према наводима званичника, 12 особа које су биле у објекту у тренутку удара су извучени живи и здрави.

Узрок пада авиона и даље није познат и истрага је у току. Круже бројне теорије о томе шта је претходило паду, а према речима власти, није искључена ни могућност терористичког напада.

BREAKING VIDEO: Huge fireball as cargo plane crashes into residential building while approaching Vilnius International Airport in #Lithuania, leaving at least 1 dead, 3 injured.

pic.twitter.com/UBb96ZJ1g0

— Breaking News Video (@BreakingAlerter) November 25, 2024