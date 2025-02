(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У РОБНОЈ КУЋИ Пет особа погинуло, седам повређено након експлозије гаса

Раније је ватрогасна служба саопштила да је 10 особа хоспитализовано, од којих четири нису давале знаке живота, пренео је АП.

Експлозија се догодила на 12. спрату робне куће Шин Конг Мицукоши у граду Тајчунг, а оштећена је и фасада робне куће.

#BREAKING - Gas #explosion at Shin Kong Mitsukoshi Department Store in #Taichung City, Taiwan. Reports of multiple casualties. pic.twitter.com/YQo0QVWBhU

