(ВИДЕО) ТРАМП НАПРАВИО ОЗБИЉАН ЛАПСУС Похвалио енглески председника Либерије, не знајући да је то тамо званичан језик

Председник САД је са видљивим изненађењем реаговао на Боакајево говорно умеће на енглеском током састанка у Белој кући са лидерима из региона у среду.

Након што је председник Либерије завршио своје кратко обраћање, Трамп му је рекао да говори "тако добар енглески" и упитао: "Где сте научили да говорите тако лепо?"

Трамп је изгледао изненађено када се Боакај насмејао и одговорио да је учио у Либерији.

Председник САД је рекао: "То је прелеп енглески. Имам људе за овим столом који не говоре ни приближно тако добро."

Боакај није рекао Трампу да је енглески званични језик Либерије.

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: "Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?" pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb

— CSPAN (@cspan) July 9, 2025