(ВИДЕО) ТРАМП О ПУТИНУ И РАТУ У УКРАЈИНИ "Рећи ћу да смо близу мира – онда ће он срушити зграду у Кијеву"

"Разочаран сам њиме, али нисам завршио са њим. Али јесам разочаран њиме", рекао је Трамп у интервјуу за ББЦ, одговарајући на питање да ли је завршио са Путином.

Упитан да ли верује руском лидеру, он је одговорио: "Не верујем скоро никоме".

На питање како ће натерати Путина да "заустави крвопролиће", амерички председник је рекао да "ради на томе".

"Имаћемо одличан разговор. Рећи ћу: 'То је добро, мислим да смо близу завршетка', а онда ће он срушити зграду у Kијеву", рекао је Трамп.

🚨MAJOR BREAKING: Trump just admitted Putin played him like a fool. “We thought we had a deal... I’d say, ‘First Lady, I had the most wonderful talk with Vladimir’... then she’d say, ‘That’s strange -they just bombed a nursing home.’” Outsmarted at every turn. Art of the deal. 🤡 pic.twitter.com/wcOjg4w7dL

