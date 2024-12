(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ ДРОНОВИМА ГАЂАЛИ ЧЕЧЕНИЈУ: Кадиров прети одмаздом: "За четворо рањених убићемо 400 украјинских војника"

Кијев пост преноси да је Кадиров инцидент описао као "патетичну акцију" која је само ојачала одлучност Чеченије. Чеченски медији и лидер те руске републике објавили су да су дронови погодили касарну специјалног полицијског пука у Грозном.

- У нападу је оштећен кров зграде, разбијена су стакла и лакше је повређено четворо људи који су били на стражи - казао је у првој реакцији Кадиров.

Он је рекао да је беспилотна летелица оборена изнад полицијске касарне око један сат иза поноћи.

- Нико није теже повређен. Четворица стражара су претрпела мање повреде - навео је Кадиров.

❗️ Drones attack the territory of the Kadyrov special police regiment in Grozny, Chechnya. There are wounded



The barracks are less than 4 km from the residence of Chechen leader Ramzan Kadyrov. The same complex was attacked by a drone last Wednesday, December 4. pic.twitter.com/MWIADLyW38

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2024