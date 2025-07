(ВИДЕО) НОВИ ДЕТАЉИ ДРАМЕ У БАНГЛЕДЕШУ Војни авион се срушио на школу, 27 мртвих, десетине повређених

У инциденту је повређено 88 особа, укључујући децу, које су превезене у болницу са опекотинама, пренео је Ројтерс.

Авион Ф-7 БГИ срушио се убрзо након што је полетео јуче поподне са ваздухопловне базе у Kурмитоли, током рутинске обуке.

Војска је навела да је узрок несреће механички квар на авиону.

Специјални помоћник главног саветника за здравство, Саједур Рахман, потврдио је број жртава, док је истакао да су повређени збринути у болницама у главном граду.

"Влада је прогласила дан жалости, са заставама на пола копља и посебним молитвама на верским објектима широм земље", додао је Рахман.

Dhaka: Airforce Plane has crashed in civilian area, multiple casualties have been reported including minors



Early reports suggest the jet was Chengdu (Chinese) FT-7 BG.



Pilot identified as Tauqir



Approx 19 and 100+ injured people died in this plane crash, mostly children.… pic.twitter.com/2TXLGwZJJo

— India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) July 21, 2025