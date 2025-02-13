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ЗАТРЕСЛО СЕ КОД КОМШИЈА, ПОНОВО Земљотрес магнитуде 4,2 степена Рихтерове скале погодио исток Румуније!
13.02.2025. 23:51 23:53
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БУКУРЕШТ: Земљотрес јачине 4,2 степена Рихтерове скале регистрован је вечерас у источној Румунији, у округу Бузау, јавио је Ађерпрес.
Земљотрес се догодио на дубини од 140 километара, 61 километар источно од Брашова, и 77 километара северно од Плоештија, пренео је Digi24.ro.
Од почетка фебруара у Румунији се догодило седам земљотреса јачине између 2,4 и 4,2 степена.