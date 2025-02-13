ЗАТРЕСЛО СЕ КОД КОМШИЈА, ПОНОВО Земљотрес магнитуде 4,2 степена Рихтерове скале погодио исток Румуније!

Војводина

АУТОБУСОМ ХОЋЕШ? Транс-југ из Обреновца и званично преузео јавни градски превоз у Суботици НАЈАВЉЕНЕ ВЕЛИКЕ УШТЕДЕ ЗА ГРАД АУТОБУСОМ ХОЋЕШ? Транс-југ из Обреновца и званично преузео јавни градски превоз у Суботици НАЈАВЉЕНЕ ВЕЛИКЕ УШТЕДЕ ЗА ГРАД

"Кобасица, чварци, печеница..." СЛАНИНАРСКИ РАЈ У КАЧАРЕВУ! Мастан залогај 38. пут намамио хиљаде посетилаца "Кобасица, чварци, печеница..." СЛАНИНАРСКИ РАЈ У КАЧАРЕВУ! Мастан залогај 38. пут намамио хиљаде посетилаца

НОВИ ЖИВОТ ОРЛА КРСТАША: Прихватилиште на Палићу помаже у опоравку ове величанствене птице НОВИ ЖИВОТ ОРЛА КРСТАША: Прихватилиште на Палићу помаже у опоравку ове величанствене птице

(ФОТО) ОБАВЕШТЕЊЕ НА ЈЕДНОЈ ЗГРАДИ У ЗРЕЊАНИНУ ЗГРОЗИЛО СТАНАРЕ Погледајте шта их је разбеснело: "Станари вам дају рок од 10 дана у супротном ће бити позвана комунална полиција" (ФОТО) ОБАВЕШТЕЊЕ НА ЈЕДНОЈ ЗГРАДИ У ЗРЕЊАНИНУ ЗГРОЗИЛО СТАНАРЕ Погледајте шта их је разбеснело: "Станари вам дају рок од 10 дана у супротном ће бити позвана комунална полиција"