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Седми од почетка године!

ЗАТРЕСЛО СЕ КОД КОМШИЈА, ПОНОВО Земљотрес магнитуде 4,2 степена Рихтерове скале погодио исток Румуније!

13.02.2025. 23:51 23:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
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Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

БУКУРЕШТ: Земљотрес јачине 4,2 степена Рихтерове скале регистрован је вечерас у источној Румунији, у округу Бузау, јавио је Ађерпрес.

Земљотрес се догодио на дубини од 140 километара, 61 километар источно од Брашова, и  77 километара северно од Плоештија, пренео је Digi24.ro.
 

Од почетка фебруара у Румунији се догодило седам земљотреса јачине између 2,4 и 4,2 степена.
 

земљотрес румунија потрес
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
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