ЗЕМЉА СЕ ЗАТРЕСЛА НА 11 КИЛОМЕТАРА ДУБИНЕ Снажан потрес од 4,6 по Рихтеру УЗНЕМИРИО ГРЧКУ

Потрес је регистрован 30 километара од Мирине.



Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.1094 и дужине 24.8924.



Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Telegraf.rs)

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.6 || 30 km NW of #Mýrina (#Greece) || 3 min ago (local time 08:18:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/4qdLSErCCL

— EMSC (@LastQuake) June 5, 2025