ЖЕНЕ "АНЂЕЛИ УБИЦЕ" У МАЂАРСКОЈ МАСОВНО ТРОВАЛЕ ЉУДЕ Тајна је чувана вековима - Ево како су убијале људе

На челу ове тајне операције била је Зужана Фазекаш, бабица која је, према неким изворима, почела убијати због мужева, а касније је проширила делатност на родитеље, љубавне супарнице и сопствену децу.

Жене из Нађрева биле су често присиљене на бракове још у младости, јер су у Мађарској тада владали строги хришћански обичаји, а развод није био опција, чак ни у случајевима насиља.

Почетак Првог светског рата 1914. године довео је до великих промена – многе жене су постале удовице и развиле везе са руским ратним заробљеницима. Како развод и даље није био могућ, многе су се обратиле Зужани Фазекаш, која им је нудила "једноставно решење" – смртоносни арсен.

The men of the village of Nagyrev, Hungary, one hundred years ago were drunk and violent. Their wives had had enough. Then a local midwife came up with a plan. How did they get away with it for so long? https://t.co/V6md8ocdOD

