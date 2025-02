ЖЕСТОКИ СУКОБИ НЕ ПРЕСТАЈУ Интернат у рушевинама, страдали цивили – ратна драма у Суџи!

Пожар великих размера избио је у једном складишту у Харковунакон што је руски дрон током ноћи погодио цивилно предузеће, известила је украјинска Државна служба за ванредне ситуације.

Русијаје извршила напад дроном на градски Слобидски округ, изазвавши велики пожар у производном и складишном објекту. Ватра се проширила на површини од 2.000 метара, саопштила је Државна служба за ванредне ситуације.

Ватрогасци су 2. фебруара у 01:27 часова по локалном времену угасили пожар. Према наводима власти, складиште је било део цивилног предузећа. Нема жртава.

Смештен на мање од 30 километара од руске границе, град Харков на североистоку земље претрпео је снажне ваздушне нападе током последње две године рата, пише Кијев индепендент.

⚡️ Death toll in Russian February 1 missile strike on #Poltava rises to 12, State Emergency Service (DSNS) reported. 17 injured (including 4 children). 22 people were rescued.



Rescuers have been continuing the search and rescue operation for 24 hours, as there may be people… pic.twitter.com/BZDLP4ydiQ

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) February 2, 2025