СРБИЈА У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ, МИШЛЕНОВЕ ЗВЕЗДИЦЕ ЗА ДВА РЕСТОРАНА! Лабовић: Велики дан за српски туризам, ово је потврда нашег рада и квалитета!

„Мишленов водич“, наиме, четврту годину заредом, објавио је листу ресторана у Србији који ће на свом улазу носити престижне звездице, али и препознатљиве црвене табле, чиме гастрономска понуда нашег главног града добија признање за свој квалитет и разноликост.



Поред чувене звездице која је припала ресторанима Langouste i Fleur de Sel, “Мишленов” избор за своје издање у 2025. години порастао је на још 25 ресторана из Београда који су добили препоруке.



Ресторани Iva New Balkan Cuisine и Исток и даље носе веома значајну ознаку “Bib Gourmand”.



Ознака “Bib Gourmand”, која је добила име по званичној маскоти “Мишлена” по имену Бибендум, иначе, заслужују ресторани врхунског гастрономског квалитета са одличном храном по приступачним ценама.



У категорији препоручених ресторана и даље су они из прошле и претпрошле године - Салон 1905, Гушти мора, ЈаМ, Enso, Homa, Magellan, The Square, Legat 1903,Ebisu, Comunale Cafe e Cucina, Мезесторан Двориште, Langouste, Бела Река, Метрополитан Грил у хотелу Hyatt Regency, Skylounge у хотелу Хилтон и Twenty Two у хотелу Metropol Palace, Pinòt, L’adresse, На Ћошку и Клуб књижевника док им се ове године придружио и ГиГ.



-Ово је велики дан за српски туризма, „Мишленове“ звездице, којима сада могу да се похвале и наши ресторани, потврда су нашег континуираног рада у области гастрономије, али и туризма у целини, као и квалитета угоститељске сцене, по чему нимало не заостајемо за светским гастрономским дестинацијама. Оваква позиција Србије на међународној гастрономској мапи од изузетног је значаја за даље позиционирање наше земље као све престижније и атрактивније туристичке дестинације – истакла је Марија Лабовић, директорка Туристичке организације Србије.