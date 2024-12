(ВИДЕО) ЕНОРМАН ПРОФИТ А ВОЗАЧИМА НИШТА? Синдикат Тимстерса у компанији Амазон започео штрајк

Синдикат тврди да заступа возаче који фактички раде за Амазон, али америчка технолошка компанија која се бави е-трговином одбија да призна возаче који раде за независне уговараче као чланове Тимстерса, иако испоручују робу у комбијима и прслуцима са ознакама Амазона, пренео је Си-Ен-Ен (ЦНН).

Синдикат је указао и на енорман профит Амазона, који је нарочито скочио последњих година, а америчка компанија пријавила је нето приход од 39,2 милијарде долара у првих девет месеци ове године, што је више него дупло у односу на исти период 2023. године.

Штрајк су започели рано ујутро радници у Квинсу, а касније су им се придружиле колеге у предграђу Чикага.

🚨 BREAKING: The Teamsters Union has launched the largest strike against Amazon in U.S. history. 🚨



Amazon has forced this strike by refusing to follow the law and bargain with the thousands of Amazon workers who organized with the Teamsters.



Now, Amazon Teamsters at facilities… pic.twitter.com/9gRej7GANm

— Teamsters (@Teamsters) December 19, 2024