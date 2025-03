„Ја сам се оригиналне верзије увек плашила“ НОВА, ПОЛИТИЧКИ КОРЕКТНА, СНЕЖАНА НАЉУТИЛА ПУБЛИКУ Не треба јој принц, сања да ПОСТАНЕ ЛИДЕРКА, а ево каква је судбина снашла патуљке

Након што је "Дизни" снимио игране филмове по неким од својих анимираних класика, као што су "Дамбо" и "Лепотица и звер", ред је коначно дошао на "Снежану и седам патуљака".

Филм Марка Веба премијерно је приказан јуче у Шпанији, а ускоро би требало да се нађе у биоскопима широм света. Како медији јављају, међутим, он неће имати типичну промоцију, као остали филмови у које је уложен велики новац, а разлог је главна глумица Рејчел Зеглер.

Variety је писао раније ове недеље да на црвеном тепиху новинари неће моћи да разговарају с глумцима током премијере "Снежане" у Холивуду, а верује се да екипа која стоји иза филма жели да избегне "тешка питања" након што се дигло много прашине око претеране политичке коректности.

Америчка филмска звезда Рејчел Зеглер, која се прославила у Спилберговој адапацији "Приче са западне стране", направила је, наиме, довела је до кошмара људе који брину о маркетингу "Снежане" својим изјавама откако је добила улогу главне јунакиње.

Снежану неће спасити принц



Превелики је фокус на љубавној причи с тим момком који је буквално прогања. Чудно – рекла је Рејчел Зеглер за Variety 2022. – Тако да мислим да нисмо то урадили овог пута. Ја сам се оригиналне верзије плашила. Мислим да сам је гледала једном и никад више.



Иако је Снежанина песма "Some Day My Prince Will Come" једна од првих асоцијација на "Снежану" из 1937, у новом верзији филма је нећемо чути, најавила је раније главна глумица, јер Снежану сада "неће спасити принц".



Она неће сањати о правој љубави. Она сања да постане лидерка и зна да то може да буде – изјавила је глумица 2023.



Патуљци у новом филму "Снежана и седам патуљака"



Такође, Снежаниних пријатеља патуљака неће бити у новој верзији на начин који се очекивао. Ликова патуљака ће бити, али су челници "Дизнија" водили рачуна о осећањима људи с дворфизмом, па уместо да ангажују глумце нижег раста, гледаћемо ликове које је направио ЦГИ.



Тако су се многи представници удружења људи рођених с ахондроплазијом истакли да је "Дизни" бежећи од дискриминације заправо, преноси Глоси, дискриминисао такве глумце и угрозио им каријере да би били политички коректни.



И глумац Питер Динклиџ, најпознатији по улози Тириона у "Игри престола" приметио је дволичност.



Поносни су што имају Латиноамериканку као Снежану, али и даље причате причу о Снежани и седам патуљака. Застаните и размислите шта радите – рекао је недавно у једном подкасту.



У првим тестирањима, у којима су учествовали глумци, Снежанини патуљци су били различите висине, пола и расе.



Дејвид Хејл Хенд, чији је отац чувени аниматор Дејвид Хенд, који је надгледао оригиналну "Снежану" раније је рекао за Паге Сиx да је разочаран због изјава Рејчел Зеглер и да нема намеру да купио биоскопску карту за играни филм.



Оригинал је био такав какав је требало да буде. Због свега што сам прочитао, слутим да овај нови филм нема везе с оригиналном причом – рекао је он и додао да верује да се његов отац "преврће у гробу" . – Толико је далеко од суштине да је бесмислено.

То је чест коментар и на друштвеним мрежама, где многи најављују да немају намеру да кваре себи успомену на детињство тако што ће гледати филм у којем је све претерано "woke", по цену приче.