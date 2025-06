ОДЛАЗАК ЗВЕЗДЕ ХОЛИВУДА И БРОДВЕЈА Преминуо јунак филма Скарфејс

Његова смрт оставља празнину у свету филма, а колеге и фанови широм света опраштају се од једног од истинских мајстора глуме.

Харис Јулин, прослављени глумац познат по бројним бродвејским представама и неколико хит филмова, преминуо је у Њујорку у 88. години.

Вест да је преминуо Харис Јулин објавили су његова породица и менаџерка Сју Лајбман.

Рођен 5 новембра 1937. у Лос Анђелесу, Јулин је дебитовао у Њујорку на сцени 1963. године, а на Бродвеју тек 1980. у адаптацији комада Watch on the Rhine.

Међу другим представама на Бродвеју истичу се и "The Visit", "The Diary of Anne Frank", "The Price" и последња, "Hedda Gabler" 2001. године.

Када су у питању филмови, Харис Јулин тумачио је улоге у остварењима "Multiplicity", "All Square", "Scarface", "Clear" анд "Present Danger", "Ghostbusters", "Training Day" и многим другим.

На телевизији је имао запажене улоге у серијама "Ozark", "Veep", "The Unbreakable Kimmy Schmidt", "And Just Like That", "Billion" и "Divorce".

Номинован је за награду Еми за свој ради на серији Frasier 1996. године. Поред Бродвеја, глумио је и у позориштима у Чикагу, Даблину и Њујорку, а и сам је режирао бројне представе.

Мало пре смрти, Харис Јулин је требало да крене са тумачењем улоге у новој серији Мајкла Хофмана American Classic са Кевином Клајном и Лором Лини. „Харис Јулин је био један од највећих уметника са којима сам се икада сусрео. Његов спој ненадмашне технике и увек свежег осећаја проналазка давао је његовом раду хитност, живахност и чистоту коју нисам видео нигде другде“, рекао је Мајкл Хофман.