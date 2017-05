Преминуо Крис Корнел легендарни басиста "Soundgarden"

У изјави за "Associated Press" његов портпарол Брајан Бамбери, рекао је да је Корнел преминуо у среду увече у Детроиту, где је наступао.

Он је његову смрт назвао "изненадном и неочекиваном" и рекао да су Крисова супруга и породица у шоку.

Шели Бастијан је на свом твитер профилу објавила слику са Крисовог последњег наступа у Детроиту и коментаром "Развалио си!"

Узрок смрти није познат, а више ће се знати након извештаја патолога.

Породица је замолила за приватност у овако тешком тренутку.

Корнел је био певач и један од оснивача изузетно популарног гранџ покрета у Сијетлу током деведесетих, када је формирао „ Soundgarden “, групу најпознатију по хитовима Black Hole Sun и Spoonman.

Након распада „Саундгардена“ 1997. године (који се поново окупио 2010. године), Корнел је наставио музичку каријеру.

Заједно са Томом Морелом из "Rage Against The Machine", Тимом Комерфордом и Бредом Вилком основао је „Аудиослејв“ 2001. године.

Са новом супергрупом наставио је да ниже хитове, попут Like A Stone, Be Yourself и Show Me How To Live.

Такође је написао и отпевао песму You Know My Name, главну тему у филму "Казино ројал".

Корнел се бавио и филантропијом.

Покренуо је Крис и Вики Корнел фондацију како би подржавао децу која се сусрећу са потешкоћама, укључујући и бескућништво, сиромаштво, злостављање и занемаривање.