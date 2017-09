Стинг у Београду одржао концерт пред 15.000 људи

"Добро вече, Београде", поздравио је Стинг окупљене на концерту.После пет нумера које је отпевао Стингов син у пратњи само акустичне гитаре, велика светска звезда појавила се са четворочланим бендом на позорници Арене, френетично поздрављен од скоро 15.000 поштовалаца.

Уследили су препознатљиви хитови британске звезде међу којима је београдска публика највише реаговала на "Mad about you", "If I ever lose my control of you", а цела Арена је заједно са Стингом певала хит "Енглисхман ин Неwyорк" који је специјално за ову прилику бенд одсвирао у реге аранжману.

Беспрекорни звук и одлична енергија између бенда и публике обележавају прву половину концерта Стинга у Београду.

Другу половину концерта обележили су велики хитови групе "Полице" и Стинга које је махом публика заједно певала са гостима из Енглеске.

Смењивале су се добро познате нумере "Mešage in the bottle", "Walking moon", а цела Београдска арена играла је уз "Desert rose". Десетоминутна верзија песме Роксен најавила је спектакуларну завршницу концерта у којој је Стинг са својим бендом одсвирао песме "Неxт то yоу" и химничну "Every breath you take".

Бенд је испраћен овацијама са сцене уз гласно навијање да одсвирају још нешто.На позорницу београдске арене вратио се Стинг са својом гитаром и веома емотивним извођењем песме "Fragile".

"Хвала", рекао је Стинг на српском и пожелео лаку ноћ Београђанима.