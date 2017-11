U2 добитници награде “MTV Global Icon”

Бенд ће обележити овај догађај великим бесплатним концертом на лондонском Трафалгар тргу у суботу, 11. новембра, а део наступа биће емитован следеће вечери током MTV EMA доделе.

Поред бенда U2, MTV је најавио да ће светска DJ звезда Davida Guetta такође наступити у суботу вече на Трафалгар тргу, али и на самој додели, у недељу 12. новембра, где ће премијерно извести нови сингл “Dirty Sexy Money” са Charli XCX и French Montanom.

Овогодишњи добитници “MTV Global Icon” награде, Bono, The Edge, Larry и Adam -који већ четири деценије чине У2, један од највећих бендова свих времена, иза себе имају 13 студијских албума продатих у више од 157 милиона копија, чак 22 Grammy награде, номинацију за Оскара и чланови су Rock and Roll Hall of Fame од 2005. године.

Поред снажаног деловања на музичкој сцени, велики утицај остварују и кроз најразличитије кампање које за циљ имају јачање социјалне правде и људских права.

Фото: EPA-EFE/ELVIS GONZALEZ

“Songs of Experience”, жељно ишчекивани 14. издање бенда, на којем се налазе песме “You''re The Best Thing About Me” и “Get Out Of Your Own Way”, биће објављен 1. децембра за Island Records.

Претходни добитници “MTV Global Icon” награде су Green Day, Ozzy Osbourne, Eminem, Whitney Houston, Queen и Bon Jovi.