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Ршумовић награђен Ловоровим венцем песничке патње и славе

28.05.2017 • 16:46 16:51
Извор: Tanjug
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Песник Љубивоје Ршумовић добитник је признања "Ловоров венац песничке патње и славе" које му је уручено на Петом фестивалу кратких књижевних форми „АВА 2017 - афоризми, вицеви и анегдоте" у Сремским Карловцима, саопштено је данас из Удружења књижевника Србије.
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Фото: Дневник (Бранислав Лучић)

Лауреата Ршумовића "крунисао" је венцем од бронзе професор Драган Раденовић, аутор те уметничке скулптуре.

Плакета "Почасни витез српског хумора" постхумно је додељена сатиричару Алексију Марјановићу - Алеку Марјану за његов немерљиви допринос хумору и поезији.

На Фестивалу у Сремским Карловцима учествовали су наши познати песници, афористичари и преводиоци као што су Александар Баљак, Милан Тодоров, Александар Чотрић, Миљурко Вукадиновић, Божидар Пешев, Хаџи Богдан Тодоров, Никола Маловић, Милорад Вујновић и Димитрије Панфилов, као и драмски уметник Милан Цаци Михајловић.

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