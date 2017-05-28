Ршумовић награђен Ловоровим венцем песничке патње и славе

Лауреата Ршумовића "крунисао" је венцем од бронзе професор Драган Раденовић, аутор те уметничке скулптуре.

Плакета "Почасни витез српског хумора" постхумно је додељена сатиричару Алексију Марјановићу - Алеку Марјану за његов немерљиви допринос хумору и поезији.

На Фестивалу у Сремским Карловцима учествовали су наши познати песници, афористичари и преводиоци као што су Александар Баљак, Милан Тодоров, Александар Чотрић, Миљурко Вукадиновић, Божидар Пешев, Хаџи Богдан Тодоров, Никола Маловић, Милорад Вујновић и Димитрије Панфилов, као и драмски уметник Милан Цаци Михајловић.