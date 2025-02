Неизвесност на врхунцу! ОВОГОДИШЊА ТРКА ЗА ОСКАРА ће бити најузбудљивија и најнеизвеснија у последњој деценији

Како је остало мање од две недеље до овогодишње доделе Оскара, стигли смо до фазе када би предвиђање већине добитника требало да буде одвише лако.

Сезону награда традиционално отварају Златни глобус, који су ове године подељени 5. јануара, а после њих су многа различита филмска и удружења филмских критичара доделила толико признања да, када коначно дође вече Оскара, оно може да делује разочаравајуће.

До тада већ сви знају да ће Опенхајмер (Оппенхеимер) освојити гомилу награда или да је трка за најбољи филм сведена на двобој – Ла Ла Ланд или Месечина (Moonlight), ЦОДА (Child of Deaf Adults – Дете глувих родитеља). или Моћ пса (Тхе The Power of the Dog).

Па где је ту онда узбуђење?

Понекад, додела Оскара делује више као ретроспектива претходних церемонија додела награда него као посебан догађај.

Али не и ове године.

Како има неколико филмова који у завршинцу улазе раме уз раме, ово је једна од најнеизвеснијих и најузбудљивијих трка за Оскара.

Квоте се непрестано мењају, различита удружења доносе различите одлуке, а филмски аналитичари се и даље муче да са сигурношћу предвиде ко ће бити велики победници.

БАФТА награде најбоље осликавају ову величанствену неизвесност.

Најгламурозније гала вече британске филмске индустрије одржано је у Лондону 16. јануара, али догађај који се често сматра кључним показатељем ко ће понети Оскаре није ни мало разјаснио ситуацију.

Конклава (Conclave) је освојио награде за најбољи филм, најбољи британски филм, најбољи адаптирани сценарио, и најбољу монтажу, па би могао да се стекне утисак да је изузетно интелигентни и вешто реализовани трилер Едварда Бергера, смештен у Ватикану и заснован на роману Роберта Хериса, очигледан фаворит за Оскара.

Међутим, главна звезда филма, Рејф Фајнс, није освојио БАФТА награду за најбољег глумца, иако је важио за великог фаворита.

Уместо њега, награда је отишла у руке Ејдријена Бродија за улогу у филму Бруталиста (The Brutalist), који је такође понео награде за кинематографију, филмску музику и режију (Брејди Корбет)..

Ако су Британци били спремни да одају признање Бродију уместо Фајнсу, икони британске кинематографије, да ли би требало да кажемо да је заправо Бруталиста главни кандидат за Оскара?

Можда. Али шта је са филмом Анора?

Динамична драмедија Шона Бејкера освојила је награде за најбољи филм Удружења америчких режисера (ДГА), Удружења америчких продуцената (ПГА), иУдружења америчких сценариста (WГА), и награду по избору критичара (Critics Choice), те је у последњих неколико недеља почела да преузима вођство у трци.

Филм је освојио БАФТА награде за најбољу поделу улога (кастинг) и најбољу глумицу која је додељена Мики Медисон која се чини посебно значајном.

Пре вечери награда, већина коментатора је претпостављала да ће та награда припасти Деми Мур за улогу у филму Супстанца (The Substance) или Меријен Жан-Батист, британској звезди филма Болне истине (Hard Truths), редитеља Мајка Лија, која чак није ни номинована за Оскара.

Али ако је 25-годишња Медисон успела да победи обе, да ли то значи да може да надмаши и Мур у трци за Оскара, иако се Мур и даље сматра фавориткињом за најбољу глумицу?

Штавише, да ли то значи да сада Анора има замајац да стигне до главног Оскара за најбољи филм?

То је прича која звучи готово уверљиво док се не сетимо колико људи је очекивало да Шон Бејкер освоји БАФТА награду за најбољи оригинални сценарио за Анору, али је она неочекивано припала Џесију Ајзенбергу за филм Истинска бол (A Real Pain).

Мешутим, ситуација у неколико категорија није толико неизвесна.

Киран Калкин је освојио БАФТА награду за најбољег споредног глумца за улогу у Истинској боли, након што је већ добио Златни глобус и низ других признања, тако да је вероватно већ направио место за Оскара у његовој витрини.

У међувремену, остварење Емилија Перез (Emilia Pérez) освојило је БАФТА награду за најбољи филм на страном језику, а звезда филма Zoe Saldanja проглашена је најбољом споредном глумицом.

И поред лошег публицитета који је гангстерски мјузикл Жака Одијара имао током сезоне награда, и даље има солидне шансе да освоји Оскаре у овим категоријама.

Иако вероватно више није у трци за најбољи филм, филм Џејмса Манголда о раним данима живота једног од најистакнутијих живих легенди светске музичке сцене, Боб Дилан: Поптуни незнанац (A Complete Unknown), и даље ужива велико поштовање, што га чини озбиљним кандидатом.

А Тимоти Шаламе би лако могао да победи Бродија у трци за најбољег глумца.

Међутим, филм Боб Дилан: Поптуни незнанац није освојио ниједну БАФТА награду.

Зашто је трка толико неизвесна?

Главни разлог је што овогодишњи списак кандидата за најбољи филм нуди невероватан спектар одличних остварења.

Једини сличан списак номинованих филмова по квалитету и разноликости у последње време био је прошлогодишњи, а ту долазимо до другог разлога: Опенхајмер и Барби су били и критички и комерцијални феномени, док у последњих 12 месеци ниједан филм није достигао тај ниво свеопште популарности.

Сви имају обожаваоце, али и критичаре.

Једини сигурни победници су људи који организују вече доделе Оскара и они који ће је гледати.

Заборавите на говоре, гафове и музичке и плесне наступе – ове године доделу Оскара вреди гледати због исхода гласања.

