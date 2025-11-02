ОВО МОРА ДА СЕ ПРОБА! Посне Рафаело куглице које ће вас одушевити
Рафаело куглице већ годинама уживају статус омиљене слатке посластице широм света.
Њихова нежна комбинација састојака очарава све, а посебно када улазимо у период поста и време слава, можемо направити и посну верзију ових слатких, малих, белих куглица. Рецепт за посне рафаело куглице је једноставан и потребно је само мало вашег труда.
Састојци за рафаело куглице:
150 г кокоса
200 г прах шећера
250 г маргарина
170 мл бадемовог млека
15 лешника или бадема
Припрема рафаело куглица:
Пенасто миксером умутите маргарин који је мало одстојао на собној температури и прах шећер. Потом, додајте постепено бадемово млеко и на крају кокос.
Мешајте мало и руком док се смеса не сједини. Када добијете компактну смесу, узимајте мале делове и формирајте куглице.
Утрљавајте је између дланова, па у средину стављајте по један лешник или бадем, зависи за шта сте се одлучили. Сваку куглице уваљајте у преостали кокос и охладите добро у фрижидеру пре послуживања.
Рафаело куглице су спремне за послужење.
Пријатно!