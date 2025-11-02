overcast clouds
22°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО МОРА ДА СЕ ПРОБА! Посне Рафаело куглице које ће вас одушевити

02.11.2025. 12:56 13:11
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник
Коментари (0)
1
Фото: Canva/Ilustracija

Рафаело куглице већ годинама уживају статус омиљене слатке посластице широм света.

Њихова нежна комбинација састојака очарава све, а посебно када улазимо у период поста и време слава, можемо направити и посну верзију ових слатких, малих, белих куглица. Рецепт за посне рафаело куглице је једноставан и потребно је само мало вашег труда.

Састојци за рафаело куглице:

150 г кокоса
200 г прах шећера
250 г маргарина
170 мл бадемовог млека
15 лешника или бадема

Припрема рафаело куглица:

Пенасто миксером умутите маргарин који је мало одстојао на собној температури и прах шећер. Потом, додајте постепено бадемово млеко и на крају кокос.
Мешајте мало и руком док се смеса не сједини. Када добијете компактну смесу, узимајте мале делове и формирајте куглице.

Утрљавајте је између дланова, па у средину стављајте по један лешник или бадем, зависи за шта сте се одлучили. Сваку куглице уваљајте у преостали кокос и охладите добро у фрижидеру пре послуживања.

Рафаело куглице су спремне за послужење.

Пријатно!

Ona.rs

рецепт рецепт дана рецепт за колач
Извор:
Телеграф.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај