(ВИДЕО) КУГЛА СЛАДОЛЕДА 5.000 ЕВРА! Један од састојака је јако редак, а ево каквог је укуса

Порција укусне посластице под називом Byakuya кошта запањујућих 873.400 јапанских јена (5.000 евра), што би било довољно и за куповину половног аутомобила.

Разлог за вртоглаво високу цену овог сладоледа су састојци, а посебно ретки бели тартуф узгајан у Алби, у Италији, који кошта 14.000 евра по килограму.



Прављење најскупљег сладоледа није био једини циљ компаније Челато.

Желели су да споје европске и јапанске састојке у облику сладоледа. Да би то урадили, Челато је ангажовао Тадајошија Јамаду, главног кувара ресторана Риви у Осаки, познатог по својој маштовитој фузијској кухињи.

Ало.рс

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023