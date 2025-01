АДЕЛ СЕ ИСЕЛИЛА ИЗ ОВЕ ВИЛЕ ЗБОГ ЈЕЗИВОГ РАЗЛОГА Има 10 спаваћих соба, 10 купатила, тениски терен, биоскоп, базене и хелиодром, а нико неће да је купи!

Иако је њена животна прича јединствена и испуњена борбарама, Адел је успела да себе уздигне из пепела и делује да је већ неколико година незаустављива.

Наиме, Адел је завршила изградњу своје виле из снова у Лос Анђелесу и одлучила је да себе почасти заслуженим путовањем. Но, са друге стране, власник виле у којој је раније живела као подстанар, не могу да продају свој "двор", а као разлог наводе Аделине речи.

Ова вила у Западном Саксесу вредна је 6 милиона и има дугу историју иза себе, но чини се да 10 спаваћих соба, тениски терен, базен и милионски улози нису више ни на листи приоритета и све је спало на једну ставку - да ли је уклета. Да, Адел је једном изјавила, вероватно када се исељавала да јој је језиво у вили са 9 више спаваћих соба и да мисли да "уклета". Ово је утицало на рејтинг саме виле звана "Лок Хаус", како власници тврде и сада никако не могу да је издају нити продају.

Власник Николас Сатон жели да раскошан дом трансформише у три стамбене јединице и да претвори гаражу и стан у засебну викендицу. Они су поднели планску дозволу за то и, у поднеску, рекли су да су коментари које је певачица дала током интервјуа отежали продају имовине.

- Први станар, Адел, остала је шест месеци и покварила зграду на листи ИИ рекавши да је уклета. Овај коментар је негативно утицао на будуће маркетиншке напоре и наставља да утиче на репутацију имовине до данас - тврди он.

Hello from the other side: Adele’s ‘haunted house’ claim scares buyers off £6m mansion https://t.co/V446PbVviB

— Irish Independent (@Independent_ie) January 25, 2025