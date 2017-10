Брук Шилдс открила како јој се набацивао Трамп

Како је рекла, то је било након његовог развода са првом супругом Марлом Мејплс, а мултимилионер се није баш прославио

Како је то прошло открила је у емисији “Watch What Happens Live with Andy Cohen”.

“Назвао ме док сам била на сету. Јавио ми се одмах након развода. Рекао ми је: Мислим да би требало да изађеш изаћи са мном јер си љубимица Америке, а ја сам најбогатији Американац. Мислим да би се људима то свидело”, испричала је Брук.

На питање шта му је одговорила, глумица је рекла:

„Рекла сам му да имам дечка и да му се то вероватно не би свидело“.