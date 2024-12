(ФОТО) ПРЕМИНУЛА ПОЗНАТА ГЛУМИЦА Биће упамћена по улози у "Звезданим стазама"

Њену смрт потврдио је за "Varieti" публициста Данијел Харари, Џилин пријатељ, који је открио да је глумица умрла након борбе са "дугом болешћу".

Од ње се опростило много њених колега.

Фото: youtube prinstcrin/Jill Jacobson

Након што је дипломирала на Универзитету у Тексасу у Остину, Џејкобсон се преселила у Лос Анђелес, где је започела своју глумачку каријеру са насловном улогом у "Медицинска сестра Шери". Наставила је да глуми у "Стар Трек: The Next Генератион", "Стар Трек: Дееп Space Нине", "Days оф Оур Ливес", "Хунг", "Newhart", "Цастле" и "Who's the Boss?"...

Наиме, она је играла понављајуће улоге Ерин Џонес на "Фалцон Црест" и Ларуе Вилсон на "The Нев Гидгет" у исто време.

Изван свог рада у забави, Џил је била портпарол у Америчком друштву за рак.