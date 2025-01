ХЈУ ГРАНТ ЗАПРЕПАСТИО СВЕТ ИЗЈАВОМ "Двапут сам тровао своју породицу, дао сам им и црве"

Наиме, у новом интервјуу за британски Вог (Вогуе), Грант је признао да је двапут несвесно отровао своју породицу, послужујући им недовољно печену пилетину која је изазвала тровање цревним паразитима.

- Двапут сам отровао породицу, дао сам им црве. Недовољно печена пилетина. Било је мрачно, разумете. Било је на роштиљу, користио сам термометар, али нисам могао добро да прочитам. Послужио сам оброк - црви за све. Сада ме деца моле да не кувам - признао је Грант кроз осмех, али је у свом исказу истакао озбиљност проблема, а о томе је писао и Дејли мејл (Daily Mail).

Према стручњацима, конзумација недовољно термички обрађене пилетине може довести до озбиљних здравствених проблема, укључујући тровање салмонелом или инфекцију паразитима попут цревних глиста. Грантов случај наглашава колико је важно правилно припремити месо, посебно када се користи роштиљ, где високе температуре нису равномерно распоређене.

Hugh Grant, 64, admits he's 'poisoned' his children twice after BBQ disaster and reveals the very casual first date he went on with wife Anna Eberstein, 41, as he shares rare family insight https://t.co/kajTUgw8Zd pic.twitter.com/lePOHPTS0q

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2025