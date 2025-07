ХОЛИВУДСКИ ГЛАМУР ОЖИВЕО У МОНАКУ Унука Грејс Кели засијала у реплици чувене хаљине

Не само да је оставила без даха својом невероватном сличношћу са покојном принцезом, већ је и одала почаст баки на најлепши могући начин – репликом њене чувене хаљине из филма, пише Она.рс.

Камил, ћерка принцезе Стефаније од Монака, прошетала је гала вечером Црвеног крста Монака у суботу и пренела сваки делић холивудског шарма и безвременске елеганције своје баке.

За ову посебну прилику, млада племкиња је понела хаљину рађену по мери, инспирисану незаборавном тоалетом коју је Грејс Кели носила у Хичкоковом трилеру „Прозор у двориште” (Rear Window) из 1954. године.

Grace Kelly's granddaughter, Camille Gottlieb, attended the 76th Monaco Red Cross Charity Gala yesterday. She wore a custom Elisabetta Franchi gown inspired by the iconic black and white Edith Head design worn by Kelly as Lisa Fremont in Rear Window (1954). #fashionhistory pic.twitter.com/6iJd8gvuXK

