ХОЛИВУДСКИ ШМЕКЕР НАПУНИО 61. ГОДИНУ Мами и даље женске уздахе и у седмој деценији

Бред Пит је рођен 18. децембра 1963. године у Шанију, Сједињене Америчке Државе. Његова каријера у свету филма почела је крајем осамдесетих, а први прави искорак направио је средином деведесетих. Славу је стекао кроз неколико великих холивудских улога, а његов таленат, харизма и физички изглед учинили су га правом звездом.

Прва већа улога му је била 1988. године у филму „Тамна страна сунца“, где је тумачио лик младог Американца чија му породица помаже да се опорави од кожне болести. Филм је сниман у Југославији, а Пит је седам недеља током снимања зарађивао 1.523 долара недељно.

Након тога, добио је улогу у ТВ филму "Превише млад да би умро?". Међутим, његова права звездана каријера почела је средином деведесетих година прошлог века.

Неке од најпознатијих и најомиљенијих улога Бред Пита остварио је у филмовима као што су "Анђео са два лика" (The Devil's Ovn), "Seven Iears in Tibet", "Meet Joe Black", "Ocean's Tvelve" и "Троја". Његов таленат није прошао незапажено, а многи га сматрају једним од најзначајнијих глумаца своје генерације.

Један од кључних момената у његовој каријери био је наступ у филму „Телма и Луиз” из 1991. године, где је тумачио лик ситног криминалног луталице. Ова улога, иако споредна, учинила је Пита правим „секс симболом“, а љубавна сцена са Џином Дејвис, у којој је приказан готово гол са каубојским шеширом, постала је култна и остала у сећању публике.

Бред Пит је био ожењен популарном глумицом Џенифер Ештон, а њихова романса била је под будним оком светских медија. Међутим, након снимања филма "Mr. & Mrs. Smith", где су играли пар убица са Анђелином Џоли, Бред је започео љубавну везу са Анђелином. Ту везу, брак и њихов развод пратило је велико интересовање јавности. Са Анђелином Џоли, са којом има шесторо деце – троје биолошке и троје усвојене.

Бред је тада започео везу са 31-годишњом глумицом Инес де Рамон. Наиме, у фебруару ове године преселила се код Бреда у Лос Анђелес. Ово је Бредова прва озбиљна веза након развода од Анђелине Џоли.

Иако данас има шездесете, Бред Пит и даље изгледа сјајно и сваким новим пројектом потврђује статус холивудске иконе, а свакако је постао симбол гламура и лепоте.