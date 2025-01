КО ЋЕ ПЕВАТИ ХИМНУ НА ИНАУГУРАЦИЈИ Доналд Трамп решио дилему МИКРОФОН ЋЕ ДРЖАТИ ОВА КАНТРИ ЗВЕЗДА

Суперзвезда кантри музике Кери Андервуд извешће песму „America the Beautiful“ на инаугурацији новоизабраног председника САД Доналда Трампа, која ће се одржати 20. јануара. Ову информацију потврдио је портпарол инаугурационог одбора путем званичног програма.

„Осећам дубоку љубав према нашој земљи и искрено ми је част што сам позвана да певам на инаугурацији. Велика ми је част што сам део овог историјског догађаја,“ изјавила је Андервуд, преноси Дејли Мејл. Додала је да је поносна на прилику да учествује у тренутку када је од изузетне важности да се сви окупе у духу јединства и заједничког погледа ка будућности.

Током своје успешне музичке каријере, која укључује бројне Греми награде, Андервуд се углавном држала подаље од политичких тема, што њен наступ чини још занимљивијим за ову прилику.

Кери Андервуд светску славу стекла је 2005. године победом у четвртој сезони популарног музичког такмичења „Американ Идол“. Њен деби албум Some Hearts, објављен исте године, постао је један од најпродаванијих кантри албума свих времена, захваљујући хитовима попут „Jesus, Take the Wheel“ и „Before He Cheats“.

Албум је освојио бројне награде, укључујући неколико Гремија, а Кери је убрзо постала једно од водећих имена у свету кантри музике.