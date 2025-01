"МИШЕЛ ПОЗНАЈЕМ БОЉЕ" Огласила се и Џенифер Анистон и рекла све о афери са Бараком Обамом

Холивудска глумица Џенифер Анистон одлучила је да коначно проговори о нагађањима која се могу често чути у јавности, а тичу се њене везе са некадашњим председником Америке Бараком Обамом.

У последње време много се причало о могућности да су она и бивши председник САД Барак Обама имали везу која је угрозила његов брак, што је навело глумицу из серије "Пријатељи" да предузме овај потез.

Анистон је пре неколико година била суочена са гласинама о неверству њеног тадашњег мужа Бреда Пита, па зна да ћутање у вези са гласинама о вези са ожењеним мушкарцем може само погоршати ситуацију.

