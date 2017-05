Нови холивудски пар: Руни Мара и Хоакин Финикс

Руни Мара и Хоакин Финикс појавили су се на завршној фестивалској вечери, током које је овај сјајан глумац добио награду за мајсторски урађен посао у филму “You were Never Really Here ”.

Видно изненађен, Хоакин који је на доделу дошао у патикама, пре одласка на позорницу окренуо се ка својој девојци и упитао је да ли стварно мора да иде горе.

Ово је за мене било потпуно неочекивано, као што можете и да закључите по мојим патикама”, рекао је глумац примајући награду.

Иначе, нови холивудски пар се упознао током снимања филма “Mary Magdalene”, у ком Мара игра главну улогу, док Финикс глуми Исуса.

Поред тога, заједно ће играти и у филму, у биографској драми „Don`t Worrz, He Won`t Get Far on Foot“, чија је премијера заказана за наредну годину.