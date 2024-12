(ФОТО) ОДЛАЗАК ЧУВЕНЕ УРЕДНИЦЕ ВОГА Модни свет у шоку, колеге се опраштају: Ово је КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ

Мелен је била икона њујоршке модне сцене, позната по својој краткој и седој боб фризури и осмеху који је освајао сараднике и дизајнере. Након вести о њеној смрти, бројни познати су јој одали почаст. Модели Кристи Бринкли и Стефани Сејмур истакле су њену страст и утицај, док је уредница "Вога" Ана Винтур написала дирљиву објаву у њену част.



Ово је крај једне ере. Била је легендарна стилисткиња и уредница, права модна визионарка часописа Вог, Харперс базар и Алур. Сећам се првог пута када сам радила са њом и невероватним фотографом Артуром Елгортом. Деловали су као да говоре истим језиком, деле исти уметнички поглед на свет и стварали су култне фотографије. Била сам нова и док ме је облачила, застала би, подигла обрву у знак неодобравања, затим повукла мој каиш и у једном покрету га заменила савршеним комадом који је сама везала на прави начин. Било је то пре скоро 50 година, али те фотографије и даље изгледају модерно. Нека нам свима Поли буде инспирација – њена страст према послу одржала ју је младом до стоте године."



Стефани Сејмур такође се опростила речима: "Каква сила. Почивај у миру, драга Поли."



Поли Мелен је рођена у Конектикату и школовала се у елитној школи Мисс Портер'с Сцхоол, након чега се преселила у Њујорк где је започела каријеру радећи у робним кућама Lord & Taylor i Saks Fifth Avenue. Убрзо је прешла у свет часописа, прво радећи за Мадемоиселле, а 1950. године придружила се тиму Харперс базар, где је сарађивала са легендарном уредницом Дајаном Вриленд.

Две године касније започела је своју дугогодишњу каријеру у Вогу, где је сарађивала са најпознатијим фотографима тог времена, укључујући Ричарда Аведона, Артура Елгорта и Ирвинга Пена.

Polly Allen Mellen, the esteemed fashion editor, has passed away at the age of 100.



— Vogue Philippines (@vogueph) December 13, 2024 Године 1992, Поли је постала креативна директорка часописа Аллуре, где је својим радом додатно обогатила модни свет. Због својих заслуга, 1994. године добила је награду за животно дело од стране Савета модних дизајнера Америке (ЦФДА).

Осим што је обликовала модну индустрију из сенке, Поли је повремено и сама била испред објектива, појављујући се у кампањама Мајкла Корса и документарцу Unzipped.