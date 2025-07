СРЕЛИ СУ СЕ КАО ТИНЕЈЏЕРКА И МЛАДИ ГЛУМАЦ, А ОНДА СЕ ГОДИНАМА НИСУ ЧУЛИ! 15 година касније опет су се срели и од тада се више нису раздвајали!

Када су се Пенелопе Круз и Хавијер Бардем први пут срели 1992. на снимању филма "Јамóн, Јамóн", тешко да су могли да замисле да ће годинама касније постати један од најстабилнијих и најинтригантнијих парова у Холивуду.

Она је имала само 17 година, он 22 – обоје на почетку каријере, али између њих се одмах родила хемија коју ниједан од њих није могао да објасни.

- Нешто се догодило... Нешто што је изнад логике и разума - рекао је Бардем у интервјуу 2024. године.

Ипак, након завршетка снимања, путеви су им се раздвојили. Живели су различите животе и имали друге циљеве. Прошло је пуних 15 година без икаквог контакта, али осећај је остао.

Судбина их је поново спојила 2007. године на снимању филма "Vicky Cristina Barcelona". Искрица је одмах планула, али – како Хавијер кроз шалу каже – није се ништа догодило све до последњег дана снимања.

- Помислио сам – ајмо да се напијемо! - испричао је за GQ. Журка за крај снимања била је прекретница – и почетак њихове праве љубавне приче.

Везу су озваничили 2010. године појавом на додели Gоја награда, а убрзо затим венчали су се у тајности на Бахамима, у присуству само најближих. Пенелопе је носила венчаницу Џона Gалијана, а брак су годинама успешно скривали од очију јавности.

Њихов син Лео рођен је у јануару 2011, а ћерка Луна у јулу 2013. Пар се труди да децу држи далеко од медија.

- На њима је да одлуче да ли желе живот пред камерама или не - рекла је Пенéлопе за Elle.

- Мозак им се још формира, лако их је изманипулисати.

Иако су познати и као појединци и као пар, они су пример како се приватни и пословни живот могу одвојити. Снимали су заједно Loving Pablo (2017), Everybody Knows (2018), као и The Counselor, а све време успевали да не дозволе да професионално наруши лично.

- Пенéлопе тачно зна шта радим у свакој сцени... То поверење је непроцењиво - рекао је Хавиер.

Иако њихова хемија гори на платну, обоје инсистирају на томе да приватни живот остане изван фокуса.

- Фикција је једно, стварност друго - рекао је Бардем. - Када постанете породица, све се мења. Наш рад зависи од потреба оног другог.

Пенéлопе се слаже: - За нас је била права одлука да не говоримо јавно о нашем односу. Не бих могла другачије.

Упркос слави, успели су да очувају оно најважније – искрену и чисту повезаност.

- Препознали смо да је осећај још увек ту, врло жив - рекао је Бардем. - Али и то да смо се упознали пре него што је све ово почело. Ти видиш мене, ја видим тебе. То је оно што се рачуна.

Gодине 2022. заједно су ушли у историју када су обоје били номиновани за Оскара – он за Being the Ricardos, она за Parallel Mothers.

- Не постоји већа радост него делити овако нешто са женом коју волим - рекао је тада Хавијер.

Након више од 30 година познанства и преко деценије брака, Пенелопе и Хавијер остају доказ да права љубав не познаје ни време, ни границе, ни славу.