"Три недеље нисам пушила" МАЈЛИ САЈРУС ПРОГОВОРИЛА О БОРБИ СА ДРОГАМА: Срећна сам што сам преживела!

У новој епизоди подкаста Every Single Album за "The Ringer", 32-годишња певачица осврнула се на своје ментално стање током стварања албума као што су Бангерз и Ендлесс Суммер Вацатион. Посебно је издвојила експериментални албум из 2015. Miley Cyrus & Her Dead Petz, откривши да је тада највише новца одлазило управо на дрогу.



"Дрога као трошак за одећу"

"Дрога је тада била мој највећи трошак. Да бих то сакрила од рачуновође, водили смо то као трошак за одећу", рекла је Мајли, додавши да су се те ставке често појављивале током турнеја. Временом је њен рачуновођа почео да поставља питања.

"Сваки пут кад ме види, пита: Где је она оригинална Џон Ленон мајица од 15.000 долара - А ја одговарам: "Горе је, чувам је, тканина је осетљива", У шали је додала да је "те године купила много скупе одеће".

"Срећна сам што сам преживела то раздобље"

Говорећи о том периоду, Мајли је признала да је захвална што га је преживела.

"Не бих никоме препоручила да иде тим путем, али драго ми је што сам успела да изађем из тога."

Иначе, певачица годинама отворено говори о својој борби са зависношћу. Још 2017. за "Billboard" је изјавила да се трансформише након што је оставила марихуану.

"Три недеље нисам пушила, што ми је најдуже до сада. Не дрогирам се, не пијем, потпуно сам чиста."

Током пандемије је признала да се вратила алкохолу, али у интервјуу за "Rolling Stone" 2021. рекла је:

"Годинама нисам користила дроге. Не покушавам да предвидим будућност, али стварно би нешто страшно морало да се деси да се вратим томе."

Искрена и о мајчинству: "Ако то није твоја страст, тешко ћеш издржати"

Недавно је Мајли говорила и о томе како гледа на родитељство. У подкасту The Interview за "New York Times" поделила је своја размишљања о успонима и падовима у приватном животу и објаснила зашто не планира да има децу.

"То је огромна одговорност, много одрицања и енергије", рекла је.

Присетила се и разговора са очухом који ју је питао зашто нема своју линију шминке.

"Одговорила сам му: Зато што ме то не занима - а он ми је рекао: То је прави одговор."

"Исто тако се осећам и у вези с мајчинством. Никада ме није превише привлачило. Ако то није твоја страст, стварно не знам како преживети непроспаване ноћи и 18 година свега кроз шта је прошла моја мама."

