(ВИДЕО) ЏЕЈ ЛО ПРЕСЕКЛА ПО ПИТАЊУ УДАЈЕ И, ТО НА КОНЦЕРТУ „Мислим да сам завршила с тим. Покушала сам...“

Пар се развео после мање од две године брака, а певачица и глумица сада је током наступа отворено признала да је та тема више не занима.

Наиме, током наступа у Билбау, у Шпанији, Џенифер је са бине приметила обожаваоца који је држао натпис: „J.Lo, удај се за мене?“ На то му је уз осмех одговорила: „Мислим да сам завршила с тим. Покушала сам неколико пута.“

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl

