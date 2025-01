(ВИДЕО) МАРАЈА КЕРИ ОД БОЖИЋНЕ ПЕСМЕ ЗАРАДИЛА НЕВЕРОВАТНИХ 100 МИЛИОНА ДОЛАРА! Откривамо колико сваке године профитира од празничног хита који обожавате

Феномен божићног хита "All I Want for Christmas is you" Мараје Кери не престаје ни 30 година након њеног премијерног објављивања! И даље осваја топ листе и наставља да доноси огроман приход певачици сваке године.

Поново је дошао период године око новогодишњих празника и време када песма Мараје Кери "All I want for Christmas is you" поново хара светским топ листама!

Сваке године, како се приближава децембар, песма се као по обичају пење на топ листе, а у последњих неколико година досеже и до првог места!

Популарност песме није везана само за САД, јер се "All I Want for Christmas is you" nalazi на врху музичких листа у 25 земаља, а спот за ову песму има преко 780 милиона прегледа на Јутјубу.

Све то и није тако лоше, посебно за певачицино богатство, које се из године у годину увећава, од како је снимила ову песму 1994. године.

Мараја Кери, која је већ једна од најбогатијих звезда у музичкој индустрији, сваке године заради додатну своту само од ове песме. Са платформама за стримовање које је пуштају изнова и изнова, као и радијским емисијама и уговорима о лиценцирању, јасно је да је овај божићни класик озбиљан извор прихода поп звезди.

Према прорачунима недељника "The Economist", Кери заради око 2,5 милиона долара годишње од овог божићног хита, док "The New York Post" преноси да је износ зараде ближи цифри од 3 милиона долара.

У својих тридесет година постојања, у укупном збиру, зарада ове песме би могла да премаши 100 милиона долара.

Све је почело са Марајином одлуком да створи ванвременски божићни хит. Написана и продуцирана од стране Кери и Валтера Афанасијева, била је то храбра одлука за Марају, која је већ била етаблирана као поп и R&B звезда. Желела је да свету пружи божићни хит који је модеран, али и ванвременски.

Мараја Кери се није зауставила само на томе. Она је искористила ову песму како би покренула низ ствари, укључујући свој божићни специјал "All I Want for Christmas is you", годишње божићне турнеје и ексклузивну робу, преноси Информер.рс.

Да јој песма није досадила сведочи и то што је 2023. године објавила и нови спот за свој хит, који је сачињен од видео материјала који је снимљен са турнеје под називом "Merry Christmas One and All".​

- Обожавање моје песме не престаје да ме задивљује. Због тога је моје срце пуно и испуњено мноштвом емоција - рекла је Мараја, некрунисана краљица Божића.