(ВИДЕО) СЈАЈАН МАКРЕТИНШКИ ТРИК ИЛИ „БЕЗОСЕЋАЈНИ НАЦИЗАМ“? Реклама за фармерке ТРЕСЕ америчку јавност! Звезда серије „Еуфорија“, Сидни Свини, у центру расправе о расизму

Да ли је ово још један случај Годвиновог закона, који каже да ће свака онлајн расправа, ако траје довољно дуго, неминовно довести до поређења с нацистима, или је ова реклама заиста толико лоше осмишљена да критичари имају поенту?

Почнимо, како логика налаже, од почетка.

Популарна америчка глумица појављује се у кампањи бренда Американ игл, осмишљеној да прослави амерички стил. У реклами, 27-годишња глумица носи фармерке, истиче своје облине и поручује гледаоцима:

"Нисам овде да вам кажем да купите фармерке Американ игл... И сигурно нећу рећи да су то најудобније фармерке које сам икада носила, или да вам у њима задњица изгледа невероватно".

Затим се на екрану појављује слоган: "Сидни Свини има сјајне фармерке". Међутим, глумица потом каже: "Схватате шта сам урадила, зар не"? Ово је изазвало бројне критике због потенцијалне игре речи "great jeans" (сјајне фармерке) и "great genes" (сјајни гени), што се на енглеском језику исто изговара.

Ова игра речи додатно је развијена у наставку кампање објављене на Инстаграму бренда Американ игл, у којем се види како Сидни Свини прилази билборду са натписом "great genes" (сјајни гени), прецртава реч "genes" и уместо ње уписује "jeans" (фармерке).

У другом снимку, Свини каже: "Гени се преносе са родитеља на потомке и често одређују особине попут боје косе, личности, па чак и боје очију... Моје фармерке су плаве". Након тога се чује наратор који изговара: "Сидни Свини има сјајне фармерке".

Sydney Sweeney for the new American Eagle campaign. pic.twitter.com/TQkOtmObfw

— Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) July 24, 2025