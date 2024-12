КАД ЦИРКУС ДОЂЕ У БЕЛУ КУЋУ! Погледајте божићну декорацију Џил Бајден која је изазвала буру на друштвеним мрежама

У складу с њом, украшене су 83 јелке, окачено више од 28.000 украса, а специјално су постављене и више од 2.200 белих папирних голубица на плафонима. Поред тога, више од 165.000 божићних лампица обасјава јелке и новогодишње венчиће који красе сваки кутак Беле куће. Највећа атракција свакако је била главна јелка постављена у Плавој соби, која се простирала од пода до плафона и била богато украшена златним и сребрним украсима, заједно са прелепим звездама и свиленим тракама које су симболизовале жеље за мир и љубав током празничних дана.



Декорације су се простирале кроз све просторије, па су тако трпезарија, Источна соба, па чак и кухиња биле украшене са детаљима инспирисаним темом светлости, док су зидове украшавале светлеће гирланде и венчићи од зимзелених грана. На столу у Источној соби стајали су минијатурни златни јелки са светлећим свећицама, а стаклени вазе с белим ружама и љубичастим љиљанима додавале су дашак софистицираности. У ходницима су висили висећи украси у облику белих голубица, које су носиле поруке наде и мира.

Jill Biden’s Christmas decorations look like what would happen if a group of circus clowns projectile vomitted all over the White House, which I guess is the perfect metaphor to sum up the last four years. pic.twitter.com/L69VkNMLTo

— Greg Price (@greg_price11) December 2, 2024