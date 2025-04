ПРЕМИНУО ГЛУМАЦ ИЗ СЕРИЈЕ "МУЋКЕ" Памтимо га као колумбијског нарко боса

​Марио је у британској серији Мућке (Only Fools and Horses) играо улогу колумбијског нарко-боса.



Ова улога је део његовог богатог глумачког опуса који укључује и наступе у серијама као што су Пороци Миамија (Miami Vice) и Burn Notice, као и у филмовима попут Труманов шоу и Step Up Revolution. ​

Глумац је преминуо данас у 3:30 ујутро, како је саопштио његов асистент.

У саопштењу које је објавио његов тим, стоји: "Марио Ернесто Санчез је преминуо данас у 3:03 ујутро након дуге и болне болести."



Санчез, који је рођен на Куби и преселио се у Сједињене Америчке Државе са 15 година, имао је дугогодишњу каријеру и 1979. године основао је Театро Аванте, шпанску позоришну групу на Флориди.

(k1info.rs)

The Only Fools and Horses Podcast are sorry to hear the news of the recent passing of Mario Ernesto Sanchez who played Alberto Vasquez in “Miami Twice”, our thoughts are with his family & friends pic.twitter.com/iOp9sexm6m

— OnlyFoolsandHorsesPodcast (@podonlyfools) April 13, 2025