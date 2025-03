ПРОГЛАШЕНО НАЈЛЕПШЕ ИМЕ НА СВЕТУ Популарно широм земаљске кугле па и у Србији ЕВО КОЈУ СИМБОЛИКУ НОСИ

Неки желе да њихово дете понесе неко оригинално име, несвакидашње, други воле само кратка или само дуга имена, неки желе баш популарно име итд.

Др Бодо Винтерди, когнитивни лингвиста и истраживач са Универзитета у Бирмингаму, спровео је студију са неколико учесника. Они су слушали изговарање стотине имена, а научници су анализирали њихове реакције.

Једно име се посебно издвојило, захваљујући мелодичном звуку и музикалности на различитим језицима, а у питању је – Софија.

Значење и порекло имена Софија

Према писању Official First Name из 2023. године, име Софија је у различитим облицима (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie) постало популарно широм света. Иначе се користило од давнина у источним провинцијама Римског царства, па је затим постало веома распрострањено у земљама грчког говорног подручја и касније се проширило у словенске регионе, да би се широм Европе користило у 16. веку.