САФАРИ ИМ СЕ ПРЕТВОРИО У НОЋНУ МОРУ! Ова породица је ЧЕТИРИ ДАНА живела у дивљини, окружени зверима ГЕНИЈАЛНА ОДЛУКА их је спасила

Крис и Софи Ходер, заједно са своје двоје мале деце, провели су четири дана у потпуној изолацији, окружени хијенама, шакалима и другим опасним дивљим животињама.

Породица Ходер започела је авантуру 5. априла, с планом да кампују две ноћи у националном парку. Међутим, њихова "Тојота" је упала у блатњави терен, и они су остали заглављени 50 километара ван планиране руте – без могућности да позову помоћ због недостатка сигнала.

Након што се нису одјавили са планиране локације, кенијске власти покренуле су хитну спасилачку операцију. У потрагу су укључени два авиона, хеликоптер и тимови спасилаца у теренским возилима, што је изазвало велику пажњу локалних и светских медија.

Family of four that went missing in Tsavo East National Park on Saturday rescued 50 KMs off their planned route. They were unharmed and in good health pic.twitter.com/clL41gUFUs

