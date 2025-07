(ВИДЕО) СНИМАК СА ПЛАЖЕ КАО СЦЕНА ИЗ ХОРОРА! Све је изгледало нормално до ЈЕДНОГ ТРЕНУТКА, а онда је настала општа паника

Мирно летње поподне на популарној плажи у америчкој савезној држави Род Ајленд претворило се у прави хаос, када је огроман рој вилиних коњица изненада прекрио небо изнад купача.

Како се види на снимку, деца су почела да вриште и покушавала да отерају инсекте лопатицама и кантама с водом, док су одрасли тражили заклон – неки су бежали до аутомобила, док су други само стајали у шоку, снимајући сцену која више личи на кадар из хорор филма него на летње поподне.

Шта се заправо десило?

Према речима ентомолога, реч је о масовном роју вилинских коњица, који се могу појавити у великом броју током сезоне парења, посебно када наступе временске промене или их узнемири интензивна људска активност.

У оваквим ситуацијама, број ових инсеката може бити толико велик да их региструју и радарски системи. Срећом, иако изгледа застрашујуће, ова најезда није опасна по људе.

A swarm of dragonflies

invade a beach in

Rhode Island to celebrate the launch of Armageddon.



HeleneDombrowski pic.twitter.com/agzH8ydEYt

— Stephen J. Caggiano (@StephenCaggiano) September 26, 2024