ЗВУЧИ ЧУДНО, АЛИ ИМА СМИСЛА Чаршави са ластишем освајају плаже

Пешкири лако скупљају песак. Колико год их тресли, по повратку у смештај увек носите бар пола плаже са собом. Чаршав с ластишем, с друге стране, захваљујући својој глаткој текстури и затегнутим ивицама, не задржава песак на исти начин, па вам одмор не завршава чишћењем целе торбе и аутомобила.



Паметан трик за више простора

Оно што чини овај трик још занимљивијим јесте начин на који се користи. Горњи и доњи крајеви чаршава могу лагано да се подигну и напуне стварима попут торбе, пића, гуме или склопиве столице. На тај начин формирате мале "зидове" који спречавају песак да се увуче унутра, а истовремено добијате ограђен, уредан простор само за вас.

