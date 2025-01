СТИГАО ДОКУМЕНТАРАЦ О ЕМИСИЈИ КОЈА ЈЕ УНИШТИЛА КУЛТУРУ Ово је човек који је таблоизовао телевизију и ОТВОРИО ВРАТА СМЕЋУ НА МАЛИМ ЕКРАНИМА

Нетфликс је објавио нови шокантни документарац у свом богатом каталогу. Дводелна мини-серија разоткрива скандале на и ван екрана најконтроверзније америчке ток-шоу емисије Џерија Спрингера.



"Jerry Springer: Fights, Camera, Action" доставља тајне иза кулиса дуготрајног програма како би приказао "мутнију слику разарања које је изазвао" након што је постао истакнут програм 90-их.

Инспирисан програмом Џеремија Кајла и описан као "анти-Опра", програм у стилу таблоида изазвао је реакције због нечувених личних драма, која је укључивала псовке и голотињу.

Водитељ је био Џери Спрингер, који је преминуо од рака панкреаса у априлу 2023. у 80. години, а емисија је трајала од премијерног приказивања 1991. до њеног отказивања 2018. године.

