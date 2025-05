КОЧИ ВАМ ЛАПТОП? Не бацајте га! Ево шта да урадите и биће БРЖИ за мање од сат времена

Већина проблема са спорим радом долази из накупљених фајлова, претрпаног система, лоших навика и запостављеног одржавања.

Искључите програме који се аутоматски покрећу

Велики број програма аутоматски се укључује чим покренете лаптоп, а да ви тога нисте ни свесни. Ови "стартуп" програми успоравају процес подизања система и оптерећују меморију без икакве потребе.

На Windows 10 и 11 системима довољно је да кликнете десним кликом на Старт дугме и изаберете Task Manager, затим пређете на таб Startup. Ту ћете видети листу програма и њихов утицај на брзину покретања. Искључите све што вам није неопходно, попут Spotify, Skype, OneDrive (ако га не користите) и слично.

На Mac уређајима, отворите System Preferences > Users & Groups > Login Items и уклоните непотребне апликације које се покрећу заједно са системом.

Фото: freepik, ilustracija

Деинсталирајте непотребне апликације и очистите систем

Многи корисници имају десетине инсталираних програма које више никад не користе. Ови програми не само да заузимају драгоцен простор, већ често раде у позадини и успоравају систем.

У Windows-у отворите Settings > Apps > Installed apps и прегледајте листу. Деинсталирајте све што вам не треба. Ако желите темељно чишћење, можете користити алате попут Revo Uninstaller или IObit Uninstaller, који уклањају и остатке фајлова које Windows сам не брише.

Редовно скенирајте лаптоп на малвер и вирусе

Један од најчешћих узрока успореног рада је присуство малвера, адвера или непожељних програма који се увуку приликом сурфовања интернетом или инсталирања сумњивих апликација.

Користите Windows Defender (уграђен у систем), или додатни алат као што је Malwarebytes да извршите скенирање система. Редовно скенирање (барем једном недељно) може спречити да вам систем постане жртва успорења изазваног злонамерним софтвером.

Фото: freepik, ilustracija

Угасите визуелне ефекте система

Иако анимације и транзиције изгледају лепо, оне могу бити велики потрошач ресурса, нарочито на старијим лаптоповима. Уклањањем непотребних визуелних ефеката можете добити приметно бржи рад система.

На Windows-у кликните десним тастером на This PC> Properties > Advanced system settings > Settings (у оквиру Performance) и изаберите опцију Adjust for best performance или ручно искључите ефекте који вам не требају.

Очистите физички лаптоп од прашине

Можда звучи банално, али физичка прашина која се накупи унутар лаптопа може значајно успорити ваш уређај. Када вентилатори не могу ефикасно да хладе систем због запрљаности, процесор се прегрева и аутоматски спушта перформансе да би се заштитио.

Ако знате како, пажљиво отворите лаптоп и помоћу компримованог ваздуха очистите вентилационе отворе и хладњаке. Ако нисте сигурни, однесите уређај у сервис – чишћење је често јефтино и брзо.