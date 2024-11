(ВИДЕО) ПРЕРУШИЛИ СЕ У ДОНАЛДА И МЕЛАНИЈУ ПА ДОШЛИ НА ГЛАСАЊЕ Снимак постао виралан, театрално ушли у лимузину

Прекјуче су се одржавали историјски избори у САД-у, на којима су Американци бирали између републиканског кандидата Доналда Трампа и демократске кандидаткиње Камале Харис, на којима је победу однео Трамп. Захваљујући систему раног гласања, више од 78 милиона људи гласало је пре изборног дана у САД-у, а међу њима је и један пар који је постао хит на друштвеним мрежама, јер су дошли прерушени у председнички пар.

Наиме, мушкарац и жена на гласање су стигли у великом стилу, обучени као Доналд и Меланија Трамп на његовој инаугурацији 2017. године. Након што су обавили гласање театрално су изашли из зграде те затим ушли у – лимузину.

EPIC!!! When this couple voted, they dressed up as Donald Trump and Melania Trump matching their 2017 Inauguration Attire 🔥🔥🔥



They even had a limo LOL!!! Amazing🤣 pic.twitter.com/P900MWlmVk

— TONY™ (@TONYxTWO) November 4, 2024