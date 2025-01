БРУК ШИЛДС БЕЗ ЊЕНОГ ПРИСТАНКА НА ВАГИНИ УРАЂЕН "МУЖЕВЉЕВ ШАВ" „Мало сам вас затегао , учврстио вас и подмладио", када се чувена глумица пробудила из анестезије, фрапирала се

Чувена глумица открила је да је без њеног пристанка била подвргнута контроверзној операцији, а након инвазивног медицинског захвата, хирург јој је упутио шокантне речи. Био је то један од највећих шокова која је доживела Брук Шилдс.

Брукс Шилдс (59) у својој књизи "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" износи шок детаље. Напоменула је да је ћерке Роуан и Гриер родила царским резом, али да је лекар "претпоставио" да је имала природне порођаје. Подсетимо, глумица је ћерке добила са супругом Крисом Хенчијем.

Операција коју је желела било је смањење стидних усана, признала је Брук Шилдс, али није ни помишљала на "мужевљев шав".

Лекар јој је након што се пробудила из анестезије рекао: "Мало сам те учврстио! Мало сам те помладио!" и објаснио да јој је затегао вагину и смањио јој стидне усне.

Контроверзна операција "мужевљев шав" укључује додатни шав током операције вагине након порођаја. У питању је застарела пракса изводила се да би жена могла да пружи свом партнеру веће задовољство. Док се тврдило да додатни шав затеже вагину и повећава сексуални ужитак, често се сматра медицински непотребним, неетичним и може узроковати нелагоду или бол, пише The Mirror.

"Била сам ужаснута, али и изгубљена. Нисам хтела да тужим тог човека, или сам можда хтела, али нисам имала осећај да то могу, нисам желела да се прича о "мојој дами" на насловним странама. Тај човек је хирушки променио моје тело без мог пристанка и то ме је разбеснело", пише у њеној књизи.

Напоменула је да више никада није разговарала са тим хирургом, а да је она размишљала да ли је та операција ипак била оправдана, да ли ће то побољашати интимни ужитак...

"Лудо је што су ми те идеје уопште падале на памет, још је луђе што сам са супругом причала о томе тек касније, не могу да се сетим зашто сам му испричала, али је био љут подједнако као и ја":