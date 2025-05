ДА ЛИ ЈЕ ОВО НАЈЛУЂИ ДОЛАЗАК НА МАТУРСКУ ПРОСЛАВУ? Бугарка поставила нове стандарде – стигла багером, испраћена аплаузом

Снимак прати следећа порука:

„Матурске прославе у Бугарској су као Мет Гала, где се студенти облаче у гламурозне хаљине, модну одећу и долазе са стилом како би прославили једну од најишчекиванијих ноћи у својим животима”.

Потпуни спектакл

Уколико је опис аутентичан, гледамо матуранткињу у плавој хаљини која стиже на прославу, а као превозно средство је изабрала – багер.

Како би спектакл био потпун, прате је трубачи, али и одушевљени пролазници!

Није необично да нас омладина изненади поводом матурских прослава, али овакав долазак дефинитивно помера границе.

Proms in Bulgaria are like the Met Gala, with students dressing in glamorous, high-fashion outfits and arriving in style to celebrate one of the most anticipated nights of their lives. pic.twitter.com/wrLW5itCUq

— една българка (@transbulgaria) May 28, 2025