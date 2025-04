(ФОТО) ОТКРИВЕН ГРОБ ГЛАДИЈАТОРА СТАР 2.000 ГОДИНА Прича о спекакуларним и крволочним борбама добила наставак, тајне античког Рима на длану

Гроб једног од ових ратника, који су у старом Риму учествовали у спектакуларним и крволочним борбама вођеним често до смрти, откривен је на локалитету Литернум, насељу које је свој процват доживело од првог века пре нове ере до 3. века нове ере.

Иако су постојале и жене гладијатори, овај ратник је био мушког пола, а његова старост, идентитет и тачан узрок смрти тек треба да буду утврђени, пише Дејли мејл.

Најновије археолошко откриће пружа нови увид у историју старог Рима, пошто има индиција да је овај појединац могао бити део неког култног обреда.

Иако није јасна тачна веза између гладијатора и култних обреда, верује се да је крв гладијатора имала важну улогу у ритуалима, а сматрало се и да може бити коришћена за справљање лекова.

Вест о открићу гробнице објавила је Управа за археологију града Напуља која је навела да је реч о драгоценом сведочанству о ратницима и борцима једне ере.

Тим археолога на челу са Симоном Формолом открио је на локалитету Литернум некрополу са 20-30 гробова, а две гробнице имале су посебна обележја.

Натпис у мермеру на једном од њих указивао је да је ту сахрањен гладијатор, али није познато како је он страдао и да ли је убијен у некој борби.

Верује се да су у старом Риму постојале на хиљаде гладијатора, а прва њихова борба забележена је у 3. веку пре нове ере.

Roman gladiator's lost tomb is FOUND in Italy after 2,000 years https://t.co/8bSXGZKqLf

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2025