КАКО ЈЕ СУПЕР МАРИО ДОБИО ИМЕ ПО ПРАВОМ ЧОВЕКУ Станодавац постао јунак једне од најпопуларнијих компјутерских игрица

Након што је Нинтендо заостао са плаћањем кирије, Сегале их није иселио, већ им је дао другу шансу да прикупе новац. Нинтендо је успео у томе и у знак захвалности именовао свог главног јунака по њему.

Компанија за видео-игре Нинтендо је 1981. године почела да изнајмљује један од Сегалеових магацина у граду Таквила за потребе својих америчких канцеларија. Током развоја аркадне игре "Donkey Kong", Сегале је посетио магацин како би наплатио заостали дуг од председника Nintendo of America Миноруа Аракаве и јавно га укорио пред запосленима. Према широко распрострањеној причи, након тог догађаја, Аракава и његов тим су преименовали јунака игре Donkey Kong, који је до тада био познат као Џампман (Jumpman), у Марио.

Ову причу је први објавио Дејвид Шеф у својој књизи Game Over из 1993. године, али је због штампарске грешке дуго времена погрешно преношено да се Сегалеово презиме пише "Сегали". Причу је касније поново објавио Стивен Л. Кент у књизи The Ultimate History of Video Games 2001. године, након чега се брзо проширила интернетом. Године 2015. Нинтендо је званично потврдио да је њихов лик Марио заиста добио име по Марију Сегалеу.

Сегале се у интервјуу за The Seattle Times 1993. године нашалио на следећи начин: „Можете рећи да још увек чекам свој хонорар.“